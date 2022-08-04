Международный эксперт ответил, наступит ли день трибунала над путиным

«Будет ли суд над путиным? Признают ли его виновным? Привлекут ли его к ответственности?», — спросила журналистка Голоса Америки у Пола Уильямса, доктора юридических наук.

«Есть много признаков, что ему будут предъявлены обвинения, многое указывает на то, что его осудят, и есть умеренная вероятность, что его действительно арестуют и будут судить», — сказал эксперт.

«Но я на это смотрю так. Важно думать о разных фазах процесса. Это первый шаг для перемен в россии. Украина выигрывает эту войну. Но вы хотите не допустить вторую войну. Вам нужен определенный переходный период в россии. Частью этого процесса является делегитимизация нынешнего политического руководства. И выдвижение обвинения в значительной степени поможет этому», — сказал Уильямс украинской журналистке.

По его словам, «обвинительное заключение также позволяет публично поделиться всей информацией о том, что путин сделал во время своей агрессивной войны в Украине. И тогда, в идеале, будет какой-нибудь суд, привлечение к ответственности, задержание. Все говорят, что этого никогда не будет. Они говорили, что этого никогда не произойдет с президентом Милошевичем. Он умер, когда находился под стражей во время суда. Говорили – с Чарльзом Тейлором этого никогда не произойдет. Он военачальник. Однако он отбывает 50 лет заключения в Лондоне за свои преступления. Мы видим, что президент Судана Башир сидит в тюрьме по разным обвинениям, в том числе по обвинениям Международного уголовного суда. Итак, это часть процесса делегитимизации этого лица и его политического режима, приведшего к этой агрессивной войне».

«Я вполне уверен, что лица, виновные в преступлениях против народа и государства Украина, будут привлечены к суду, будут привлечены к ответственности. Я сам был удивлен в течение многих лет, как снова и снова, виновных достает длинная рука закона. Справедливость настойчива и терпелива. И есть много примеров, когда людей хватают и судят достаточно быстро или через 10 или 15 лет, но когда вы создаете эти учреждения, они продолжают существовать. И они получат тех, кто ответственен за жестокие преступления, чтобы жертвы могли получить утешение», — заключил он.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!