Могут ухудшить здоровье: кому не рекомендуется употреблять бананы

Продукты, богатые калием, могут усугубить проблему с повышенной концентрацией этого микроэлемента в крови.

Нутрициолог Сильвия Менендес Клингер рассказала, что людям, склонным к проблемам с почками, бананы могут усугубить самочувствие.

Об этом информирует Ukr.Media.

Специалист отметила, что для людей, не имеющих хронических нарушений, бананы являются одним из наиболее полезных видов перекуса, однако лицам с нездоровыми почками их употребление может навредить — в первую очередь такой риск возникает из-за бесконтрольного поедания этих фруктов и их большого количества в дневном рационе.

«Чрезмерное употребление бананов может негативно сказаться на здоровье людей с болезнями почек. Все дело в огромном количестве калия, содержащего эти фрукты», — отметила эксперт.

Медик напомнила, что одна из функций, осуществляемых почками, – это контроль уровня калия в крови (они выводят излишки минерала с мочой). Если почки человека склонны к хроническому возбуждению, ослаблены, то их способность контролировать количество калия, и не допускать его превышения слабеет.

Продукты, богатые калием, могут способствовать перегрузке почек, усугубить проблему с повышенной концентрацией калия в крови.

«Курсор» писал ранее, что частое употребление потемневших бананов может привести к проблемам с печенью и лишнему весу. Такое мнение высказала диетолог Елена Соломатина.