Диетолог рассказала, почему не стоит есть темные бананы

Елена Соломатина считает, что употребление потемневших бананов может привести к проблемам с печенью, а также к повышению уровня глюкозы в крови.

Частое употребление потемневших бананов может привести к проблемам с печенью и лишнему весу. Такое мнение высказала диетолог Елена Соломатина в эфире телеканала.

Как правило, потемнение банана свидетельствует о начале гниения. Это может серьезно повлиять на здоровье печени. Кроме того, перезрелые бананы содержат чрезмерное количество сахара. «Их употребление может привести к повышению уровня глюкозы в крови», — отметила специалист.

Степень спелости банана также важна: если он только начал темнеть, беспокоиться не о чем. А появление точек на банане — характерная особенность одного из сортов.

В то же время калорийность бананов очень высока. В связи с этим диетолог не рекомендует есть их людям с избыточным весом и инсулинорезистентностью.

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