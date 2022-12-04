Может ли употребление яиц улучшить функции мозга — исследование

Яйца — популярный и полезный продукт, основным компонентом которого является белок. Регулярное употребление продукта помогает укрепить кости и иммунитет, а также нарастить мышечную массу и улучшить обмен веществ. А как же яйца влияют на мозговую активность? Ученые выяснили это в новом исследовании.

Его результаты были опубликованы в научном журнале Nutritional Neuroscience.

Специалисты пригласили 79 добровольцев для участия в эксперименте. Им было от 18 до 75 лет. Медики провели с ними тестирование, чтобы оценить когнитивные функции в разные моменты исследования. Ученые пришли к выводу, что употребление яиц не помогало им улучшить свою психомоторную бдительность, но тест на время реакции дал более эффективный результат.

Автор исследования Киран Кэмпбелл отметил, что компонент NWT-03, находящийся в яйцах, действительно обладает способностью улучшить память, концентрацию внимания и другие когнитивные функции в области.

Ученые также отметили, что употребление яиц не влияет на уровень «вредного» холестерина. В продукте, в частности желтке, содержится много ценных для здоровья компонентов, например, холин и лютеин. А еще в нем есть соединения, которые также улучшают мозговую активность.

«Курсор» писал ранее, что цвет яичной скорлупы не влияет ни на его питательную ценность, ни на вкус. Что касается размера яиц, то здесь есть нюанс.

Еще мы писали, что исследования экспертов Национальной службы здравоохранения Англии показали, что лучший способ приготовления яиц — это отварить их.