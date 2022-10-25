Эксперты рассказали, яйца какого размера наиболее полезны

Цвет яичной скорлупы не влияет ни на его питательную ценность, ни на вкус. Что касается размера яиц, то здесь есть нюанс.
Многие привыкли ориентироваться на размер – чем он больше, тем продукт лучше (и, кстати, дороже). Однако следует иметь в виду, что большое яйцо несет старая курица, а мелкое – молодая. Поэтому самые полезные яйца третьей или второй категорий – массой от 35 до 54,9 г, пишет портал Glamour.
«В каких яйцах больше омега-3 – еще один немаловажный момент. Эта полиненасыщенная жирная кислота содержится в желтках. … Самые полезные – темно-оранжевые, потому что у них больше омега-3 и витаминов, чем в бледных аналогах», — говорится в статье.
Отмечается, что у темных желтков даже вкус отличается от яиц со светлым центром – он более яркий, насыщенный. Количество каротиноидов (тех самых полезных веществ) в яйце зависит от рациона питания несушки, уточнили эксперты.
Передовые птицефабрики сегодня применяют сбалансированные корма, в состав которых включены витамины, в частности, витамин А.
«Но, к сожалению, никто не отменял красители. И некоторые изготовители с помощью таких добавок достигают интенсивного желтого цвета продукта. В этом случае цвет – не показатель содержания в яйце витамина A», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, яйца, сваренные вкрутую, диетологи рекомендуют употреблять не более двух штук в день. В этом продукте много белка, и вместе с тем – яйца способствуют похудению.
Также Курсор писал о том, что жарка яиц увеличивает жирность этого продукта вдвое, поэтому специалисты считают такой способ приготовления вредным. А вот отварные яйца можно считать диетическим продуктом, к тому же, при таком способе приготовления они сохраняют все свои полезные свойства.