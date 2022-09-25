На фоне войны: путин обратился к еврейской общине в Рош ха-Шана

«Важно, чтобы евреи россии, сохраняя верность духовной традиции своих предков, вносили весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны», — написал путин.

Глава рф путин* направил поздравительное письмо главному раввину россии Берлу Лазару по случаю праздника Рош ха-Шана.

Он также поздравил еврейскую общину россии с Рош ха-Шана и Новым годом, опубликовав соответствующее обращение на своем официальном сайте.

В своем письме путин написал: «Российским евреям. Сердечно поздравляю вас с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Он обращает верующих к высоким нравственным ориентирам, лежащим в основе всех мировых религий – гуманизму, благочестию, милосердию, – вдохновляет на свершение добрых дел».

«Чрезвычайно важно, чтобы евреи россии, сохраняя верность духовной традиции своих предков, вносили весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, в укрепление согласия между народами на началах взаимопомощи и религиозного терпимости. Желаю вам крепкого здоровья, духовного восхождения и истинного чувства праздника», — добавил он.

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