На какие болезни указывают холодные ноги, когда остальное тело чувствует себя нормально

Это обычная жалоба и в основном не является признаком чего-то неблагоприятного. Когда нам холодно, нервная система реагирует, ограничивая кровообращение в конечностях. Это удерживает больше крови в середине тела, поэтому теряется меньше тепла.

Одним из решений являются специальные носки, а еще можно попробовать согревающие пакеты.

Как пишет DailyMail, холодные ноги в некоторых случаях могут быть вызваны проблемами кровообращения. Например, это может быть симптомом заболевания периферических сосудов — сужения артерий, несущих кровь к ногам и ступням. Как правило, это приводит к тому, что ноги кажутся очень бледными, а также ощущается холод. Еще одним признаком является боль в икрах при ходьбе. Это чаще встречается у людей с диабетом, а также у людей с высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина.

Еще одна распространенная проблема — болезнь Рейно, состояние, при котором крошечные кровеносные сосуды на пальцах рук и ног чрезмерно реагируют и сужаются. Больные замечают, что пальцы рук и ног белеют, а иногда даже синеют от холода.

Стресс также является триггером, и считается, что болезнь Рейно связана с проблемами нервной системы.

Диабет вызывает повреждение нервов по всему телу, особенно на конечностях. Ноги обычно поражаются в первую очередь, и ощущение сильного холода или жжения является признаком того, что нужно проверить ваши ноги.

Гипоактивная щитовидная железа также может вызывать у людей озноб. Он замедляет обмен веществ и влияет на то, как организм вырабатывает тепло.

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