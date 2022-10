Медики рассказали, что нужно есть на завтрак, чтобы снизить тягу к сладкому

Эксперты говорят, что лучше всего в борьбе с желанием съесть что-то сладкое поможет завтрак из овсяной каши.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

По словам диетологи Тристы Бест, много традиционных продуктов для завтрака вроде хлопьев с молоком или продающейся в кафе выпечки может увеличить дневное потребление сахара.

К тому же завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, но вы скоро снова проголодаетесь и будете утолять голод большим количеством углеводов и сахара.

Врач Лиза Янг сказала, что лучшим способом бороться с влечением к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак. Все потому, что в каше содержится клетчатка, которая полезна и помогает поддерживать в норме уровень сахара. Также она снижает влечение к сладкому.

Кроме того, лишние белки и жиры могут ослабить желание съесть что-то сладкое, поэтому стоит добавить в овсянку нежирное молоко, семена льна и ягоды.

