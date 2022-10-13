На какое серьезное заболевание указывает усталость после пробуждения

Если вы чувствуете хроническую усталость по утрам, когда просыпаетесь, возможно, вы страдаете дисанией. Вот, что вам нужно знать.

В то время как некоторые люди встают рано, другим удобнее укутаться утром в свои удобные одеяла. В большинстве случаев именно лень не дает нам встать с кровати. Однако это не всегда верно для всех. Некоторые могут страдать от серьезного психического расстройства, называемого дисанией.

С медицинской точки зрения дисания объясняется как длительное чувство, которое делает вас неспособным встать с постели. И когда вам удается встать, все, что вам хочется, это снова заснуть. Это очень похоже на инерцию сна и усталость.

Простыми словами, дисания – это стойкая неспособность встать с постели по утрам. Хотя это не медицинский диагноз, это может быть важным сигналом тревоги, указывающим на другую проблему со здоровьем, из-за которой вы чувствуете сильную усталость.

Дисания как признак других проблем со здоровьем

Дизания может быть симптомом основного заболевания, в том числе:

Сердечное заболевание

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что некоторые сердечные заболевания могут вызывать усталость и мешать вам вставать по утрам. У вас больше шансов заболеть сердечными или легкими заболеваниями, если вы курите, имеете избыточный вес, диабет, высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина.

Синдром хронической усталости

Крайняя усталость, которая длится не менее шести месяцев и не может быть полностью объяснена основным заболеванием, является сложным признаком синдрома хронической усталости (СХУ). При физическом или умственном усилии усталость усиливается, а не проходит во время отдыха.

Нарушения сна

Депрессия

Дисания и депрессия связаны. Это связано с тем, что депрессия может мешать вам спать, а недостаток сна может усугубить симптомы депрессии. Иногда депрессия может быть результатом усталости, вызванной другим заболеванием.

Заболевания щитовидной железы

У вас может быть хроническая усталость, если у вас есть заболевание щитовидной железы, такое как гипотиреоз или болезнь Хашимото (часто называемая тиреоидитом Хашимото). Если заболевание щитовидной железы не лечить, чувство усталости может длиться месяцами или даже годами.

Поговорите со своим врачом

Если какой-либо из вышеперечисленных пунктов заставляет вас чувствовать, что вы испытываете этот симптом, вам следует обратиться к врачу для правильной диагностики.

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