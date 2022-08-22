Нарколог рассказал, почему не стоит совмещать пляжный отдых и алкоголь

Нарколог Евгений Брюн призвал не употреблять алкогольные напитки во время пляжного отдыха и объяснил, почему это может быть опасно.

Многие люди во время отдыха, в частности на пляже, часто распивают алкогольные напитки. Но нарколог Евгений Брюн считает это большой ошибкой, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Об этом сообщает издание Storinka.

Специалист отметил, что в жару, когда человек находится в расслабленном состоянии, он не контролирует количество выпитого алкоголя, поэтому может быстро произойти «передозировка». А это может вызвать патологические формы опьянения или острые расстройства, и прежде всего страдает сердечно-сосудистая система, а также желудочно-кишечный тракт.

Плюс ко всему, долгое пребывание на солнце может вызвать тепловой удар, а при употреблении алкоголя эта вероятность сильно возрастает.

Нарколог уточнил, что сама по себе жара влияет на вегетативную систему организма, начинаются включаться защитные механизмы, человек начинает быстро терять влагу. И алкоголь также ведет к обезвоживанию. В результате организм получает двойной, а то и тройной вред.

«Курсор» писал ранее, что британские ученые в ходе многолетнего исследования выяснили, что без последствий человек за неделю может выпить 175 мл водки или около 0,7 л вина.

Еще мы писали, употребление алкоголя связано с укорочением теломер, что считается одним из маркеров биологического старения.