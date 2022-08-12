Ученые выяснили, что обильное потребление алкоголя ускоряет старение

Ученые установили взаимосвязь между употреблением алкоголя и старением. Спиртные напитки также связаны с развитием ряда заболеваний.

Специалисты Оксфордского университета установили, что употребление алкоголя связано с укорочением теломер, что считается одним из маркеров биологического старения. В целом, чем короче теломера (концевой фрагмент хромосомы), тем старше организм.

Об этом пишет grodno24.

Исследователи использовали данные 245 354 участников из британского биобанка. Среди них большинство употребляли алкоголь, четыре процента употребляли его раньше и только три процента не употребляли регулярно.

Более половины опрошенных, 51 процент, были мужчинами, 49 процентов — женщинами, а средний возраст участников составил 57 лет.

Анализ, основанный на менделевской рандомизации (MR-анализ), показал причинно-следственную связь между симптомами употребления алкоголя и длиной теломер. Более того, теломеры были особенно короткими у тех, у кого врачи диагностировали алкоголизм.

Стоит отметить, что старение организма связано не столько со «старым» внешним видом, сколько с дегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

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