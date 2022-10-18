НАТО передаст Украине средства для борьбы с иранскими дронами: подробности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поможет Украине усилить объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters.

«НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех», – заявил Столтенберг.

Станции для подавления сигналов управления беспилотниками намерены передать в течение ближайших дней. Это стало ответом главы Альянса на Берлинском внешнеполитическом форуме на вопрос от журналистов касаемо того, как страны Запада помогают Украине защищаться от террористических атак *россии.

Ранее мы рассказывали, что в четверг, 20 октября, премьер-министр Яир Лапид должен обсудить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой запрос Киева на поставку Израилем систем ПВО. По словам высокопоставленного сотрудника израильской службы безопасности, который предпочел остаться анонимным, беседа чиновников вряд ли повлияет на позиции Иерусалима.

Также «Курсор» сообщал, что в Украине объяснили, почему россия решила усилить атаки дронами-камикадзе. Так, руководитель Главного управления разведки МО Украины генерал-майора Кирилл Буданов рассказал, что у рф есть достаточно иранских БПЛА, которые являются более точными.

Против кремля действуют серьезные санкции, из-за чего пострадала эффективность оборонной промышленности рф, которая теперь не способна производить достаточное количество новых ракет. В силу этого путин начал пользоваться для своих преступных целей дронами-камикадзе иранского производства.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!