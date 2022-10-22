Назван фрукт, который категорически нельзя есть натощак

Приверженцы здорового образа жизни привыкли завтракать свежими фруктами. Но далеко не все их можно есть натощак.

Один из самых популярных плодов — банан, который добавляют в каши, мюсли, делают с ним сытные смузи. Но можно ли есть бананы натощак?

Об этом пишут podrobnosti.

Оказывается, бананы не стоит есть утром и на голодный желудок. Пользы от такой привычки мало, напротив, даже вреда больше. Банан дает чувство кратковременного насыщения, быстро повышая уровень сахара в крови и провоцируя скачки инсулина.

Буквально через полчаса-час поевший на завтрак бананы человек снова почувствует голод и станет вялым и апатичным. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять только в качестве перекуса в течение дня. А на завтрак диетологи советуют ограничиться несладкой кашей.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.

Интервальное голодание: остановите свою тягу к еде этими пятью способами. Из-за повального увлечения диетами многие люди следуют периодическому голоданию, чтобы похудеть.