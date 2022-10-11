Назван продукт, помогающий бороться с депрессией и лишним весом

Ученые выяснили, что морская соль полезна для организма человека, поэтому рекомендуют использовать для приготовления пищи именно ее. Оказывается, этот продукт помогает бороться с депрессией и лишним весом.

Об этом сообщает Inosmi.ru.

Морская соль добывается из морской воды с помощью испарения жидкости под воздействием солнечных лучей или методом выпаривания. Ученые уже давно доказали ее пользу для человека. Минералы, присутствующие в этом продукте, укрепляют иммунитет, поэтому особенно важно добавлять ее в рацион в конце лета и осенью.

Эта простая добавка поможет справиться с последствиями перепадов температур. Помимо этого, морская соль помогает бороться с депрессией. Дело в том, что она способствует поддержанию нормального уровня гормонов серотонина и мелатонина, которые человеческий мозг выделяет для управления стрессовым состоянием.

Также морская соль благотворно влияет на кровообращение. Продукт улучшает циркуляцию крови, которая ответственна за насыщение организма кислородом, имеющим огромное значение для функционирования всех органов и систем. Морская соль помогает заживлять царапины и раны. Она обладает успокаивающими свойствами, поэтому прекрасно подходит для профилактики нервных заболеваний и даже психических расстройств.

К тому же это щелочной продукт, который заставляет желудок вырабатывать вещества, необходимые для выведения всего вредного, в том числе жиров. Этот вид соли помогает облегчить процесс пищеварения, избавляет от изжоги и способствует похудению.

Помимо этого, морская соль устраняет мышечные спазмы и помогает поддерживать должный уровень сахара в крови. Она обладает мощным противоастматическим эффектом, поэтому способна смягчать приступы астмы. Врачи даже рекомендуют в такие моменты взять щепотку соли под язык. Данный продукт помогает облегчить состояние при ревматизме, артрите и остеопорозе.

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