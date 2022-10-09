Отказ от какого продукта на диете приведет к ухудшению самочувствия, слабости и судорогам

Многие врачи рекомендуют употреблять соль как можно меньше или совсем исключить ее из рациона.

Специалисты часто называют соль белой смертью, поскольку она губительно влияет на человеческий организм в случае превышения дневной нормы в 5 г для здоровых людей и 2,5 г — для гипертоников.

Многие врачи рекомендуют употреблять соль как можно меньше или совсем исключить ее из рациона, однако диетолог Мария Герасимова рекомендует не отказываться от соли полностью, сообщает U-News.

Специалист пояснила, что извлечение соли из рациона может привести к ухудшению самочувствия, слабости и судорогам. Диетолог объяснила, что хлор в соли необходим для выработки соляной кислоты, являющейся основным компонентом желудочного сока.

В свою очередь, натрий участвует в процессе передачи нервных импульсов и сокращения мышечных волокон. По словам Герасимовой, полностью бессолевую диету специалисты могут назначить только в конкретных случаях.

Как сообщал Курсор, американские ученые рассказали о вреде чрезмерного потребления соли. В их исследовании отмечается, что речь идет не о приправе в процессе приготовления, а о привычке досаливать во время еды.

Выяснилось, что по сравнению с теми, кто никогда или редко добавлял соль, у тех, кто всегда приправлял пищу, риск преждевременной смерти был на 28% выше.

Так, мужчины и женщины среднего возраста, которые всегда добавляли соль, имели ожидаемую продолжительность жизни на 2,3 года и 1,5 года меньше соответственно.

Также Курсор писал о том, что рекомендуемая порция соли для положительного эффекта на здоровье не должна превышать норму 3-5 граммов в сутки.

Соль выступает отличным консервантом, поэтому она присутствует в немалом количестве в колбасах, сырах, бульонных кубиках, всевозможных соусах, фастфуде и многих других продуктах.