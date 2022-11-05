Назван простой способ ускорить метаболизм и быстро сбросить вес

Любое похудение требует создания дефицита потребляемых и сжигаемых калорий. Запасы жира уйдут, только когда они задействованы в обмене энергией. Чтобы добиться этого дефицита, можно либо меньше есть, либо увеличить расход калорий. У людей с быстрым метаболизмом расход калорий очень высок, несмотря на то, что они могут быть очень пассивными и есть много.

Об этом пишет Страна здоровья.

Ученые рассказали, что, добавив чашку зеленого и имбирного чая в день, можно за месяц распрощаться с несколькими килограммами. Исследования показали, что зеленый чай активирует метаболизм, ускоряя сжигание жира.

В одном исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой, одна группа мужчин перед упражнениями принимала экстракт зеленого чая, а другая ничего не принимала. В результате участники из первой группы сожгли на 17% жира больше. Такие же результаты показали еще несколько исследований. Употребление зеленого чая перед тренировками помогает сжечь больше жира и быстрее похудеть.

Фитнес-тренер Дэвид Вайнер рассказал также о преимуществах некоторых травяных чаев, в частности имбирного. Благодаря природному ферменту имбиря, который называется гингерол, этот корень активно уменьшает воспаления, отеки и устраняет вздутие живота, говорит эксперт.

Сочетание имбирного чая со здоровым питанием и регулярными занятиями спортом будет способствовать отличным результатам в снижении веса. К тому же корень имбиря способствует детоксикации организма, что также полезно для похудения.

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