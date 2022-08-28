Назван витамин, дефицит которого приводит к онемению рук

Врач-диетолог Онер Саяр рассказала, недостаток какого витамина в организме может спровоцировать ряд проблем со здоровьем.

Чтобы организм функционировал как часы, его нужно обогащать различными витаминами и полезными веществами. Недостаток одного элемента может негативно отразиться на состоянии здоровья. Врач-диетолог Онер Саяр рассказала, к каким последствиям может привести дефицит витамина В6.

Об этом сообщает издание Storinka.

По словам специалиста, при его недостатке развивается анемия (уменьшение количества эритроцитов в крови), возникает усталость и вялость, а также появляются кожные высыпания, сухость на лице, в частности вокруг рта.

Дефицит витамина В6 вызывает ослабление иммунной системы и возрастает риск заражения инфекционными заболеваниями. В результате этого может появиться онемение и покалывание рук, ног, пальцев, у детей — беспокойство и капризность.

Чтобы пополнить запасы этого элемента, врач советует добавить в рацион яйца, бобовые, орехи, крупы. Взрослым достаточно получать 1,25-1,67 миллиграмма витамина В6 в день, что равняется 25-30 микрограммам на килограмм веса.

«Курсор» писал ранее, что наше тело нуждается в правильном количестве витамина D, чтобы нормально функционировать — как физически, так и умственно — и появляется все больше доказательств, связывающих недостаток витамина D с депрессией.