Назван витамин, облегчающий симптомы депрессии

Депрессия в настоящее время признана основной причиной инвалидности во всем мире, от которой ежегодно страдают более 280 миллионов человек.

Наше тело нуждается в правильном количестве витамина D, чтобы нормально функционировать — как физически, так и умственно — и появляется все больше доказательств, связывающих недостаток витамина D с депрессией. Новый метаанализ 41 предыдущего исследования показывает, что прием добавок с витамином D может облегчить симптомы депрессии у людей, у которых уже диагностирована депрессия, открывая потенциальный альтернативный вариант лечения.

Исследование было опубликовано в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Помимо контроля уровня кальция и фосфатов в организме, считается, что витамин D помогает регулировать различные функции в центральной нервной системе, а более ранние исследования на животных предполагают, что он может даже способствовать контролю химического баланса в мозге , который может объяснить связь между витамином D и психическим здоровьем.

«Эти результаты будут стимулировать новые клинические испытания высокого уровня у пациентов с депрессией, чтобы пролить больше света на возможную роль добавок витамина D в лечении депрессии», — заявил докторант и ведущий автор Туомас Микола.

Новый метаанализ охватил в общей сложности 53 235 участников из 41 исследования, включая людей с депрессией и без нее, людей, принимающих добавки с витамином D, и людей, принимающих плацебо, а также людей с различными физическими состояниями.

В то время как используемые дозы варьировались, типичная добавка витамина D составляла 50-100 мкг в день. Было показано, что у участников с депрессией добавки с витамином D более эффективны, чем плацебо, для облегчения симптомов депрессии.

Исследователи сообщают, что добавки с витамином D оказались наиболее эффективными при более коротких периодах (до 12 недель). Однако у здоровых людей плацебо оказывало несколько большее влияние на депрессивные симптомы.

Однако данных, которые у ученых есть на данный момент, недостаточно, чтобы доказать, что низкий уровень витамина D вызывает депрессию или что добавки являются эффективным лечением. Несмотря на то, что этот новый метаанализ показывает связь, предыдущие исследования не были столь убедительными.

Чтобы узнать наверняка, что это за история, потребуется еще больше статистических данных: например, путем изучения более крупных общих и клинических популяций, а также путем наблюдения за различными дозами и различной продолжительностью лечения.

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