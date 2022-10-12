Назван «внезапный» признак, который может указывать на рак простаты

Важно не только понять, что такое рак предстательной железы, но также крайне важно, чтобы все мужчины знали обо всех симптомах, которые он может вызвать.
В большинстве случаев рак предстательной железы растет постепенно, при этом аномальный рост клеток не является быстрым и ограничивается предстательной железой. Однако некоторые виды рака могут развиваться агрессивно, распространяясь на другие части тела, поэтому раннее выявление заболевания является ключом к профилактике и эффективному лечению.
Внезапный симптом, который может повлиять на сексуальную жизнь
Говоря с Express.co.uk о признаках и симптомах рака простаты, Навин Хосла, главный фармацевт From Mars, сказал, что «внезапная» эректильная дисфункция является одним из пяти основных признаков заболевания.
Эректильная дисфункция (ЭД), также известная как импотенция, относится к ситуации, когда человек не может получить или поддерживать эрекцию. Это может быть признаком как физического, так и психологического состояния, и в зависимости от причины его можно лечить соответствующим образом.
Другие признаки рака простаты, на которые следует обратить внимание
По словам врача, четыре других признака рака предстательной железы включают:
— Частое мочеиспускание, особенно ночью
— Плохой контроль над мочевым пузырем
— Боль или жжение при мочеиспускании или эякуляции
— Кровь в моче или сперме.
«Курсор» писал ранее, что избыток витамина D может приводить к серьезным нарушениям в организме.