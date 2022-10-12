Назван «внезапный» признак, который может указывать на рак простаты

Среди всех видов рака рак предстательной железы является наиболее распространенным раком у мужчин.

Важно не только понять, что такое рак предстательной железы, но также крайне важно, чтобы все мужчины знали обо всех симптомах, которые он может вызвать.

В большинстве случаев рак предстательной железы растет постепенно, при этом аномальный рост клеток не является быстрым и ограничивается предстательной железой. Однако некоторые виды рака могут развиваться агрессивно, распространяясь на другие части тела, поэтому раннее выявление заболевания является ключом к профилактике и эффективному лечению.

Внезапный симптом, который может повлиять на сексуальную жизнь

Говоря с Express.co.uk о признаках и симптомах рака простаты, Навин Хосла, главный фармацевт From Mars, сказал, что «внезапная» эректильная дисфункция является одним из пяти основных признаков заболевания.

Эректильная дисфункция (ЭД), также известная как импотенция, относится к ситуации, когда человек не может получить или поддерживать эрекцию. Это может быть признаком как физического, так и психологического состояния, и в зависимости от причины его можно лечить соответствующим образом.

Другие признаки рака простаты, на которые следует обратить внимание

По словам врача, четыре других признака рака предстательной железы включают:

— Частое мочеиспускание, особенно ночью

— Плохой контроль над мочевым пузырем

— Боль или жжение при мочеиспускании или эякуляции

— Кровь в моче или сперме.

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