Названа добавка, которая снижает риск ухудшения памяти

Чтобы улучшить память, исследователи из Американской академии неврологии рекомендуют обогатить свой рацион ненасыщенными омега-3 жирными кислотами. Это добавка, как оказалось, улучшает мозговую активность.

Об этом пишет N.neurology.

Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли более 1500 человек с диагностированной деменцией. Им дали задание пройти когнитивные тесты, а также сдать анализы для определения уровня жирных кислот в крови. Результат показал, что люди с низким уровнем кислот справлялись с тестированием хуже, и у них был меньший объем мозга.

Исследователи рассказали, что наиболее ценными омега-3 жирными кислотами является эйкозапентаеновая (ЭПК), доко-загексаеновая (ДГК) и альфа-линоленовая (АЛК). С помощью первой можно снизить воспалительные процессы в организме, вторая помогает поддерживать здоровье нервной системы, а третья – защищает работу сердца.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Университета Брауна провели масштабное исследование, чтобы оценить, как пищевые добавки влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Еще мы писали, что ученые из Австралии обнаружили, что употребление добавок селена положительно повлияло на память пожилых мышей, из-за чего они начали демонстрировать повышенные когнитивные способности.