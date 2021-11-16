Названа главная угроза жизни на Земле: ученые предупреждают о катастрофе

Множество стран могут исчезнуть с лица Земли из-за внезапной и разрушительной катастрофы.

Супервулкан — главная естественная угроза жизни на Земле, уверены эксперты. Они напоминают об извержении вулкана на острове Суматра, которое произошло 75 тысяч лет назад. В результате катастрофы огромные территории Земли были покрыты лавой, сажей и пеплом до 400 метров в глубину. Об этом пишет Berlingske.

«В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана», — отмечает Berlingske.

Основной удар стихии приняла Азия. Плотные облака из пепла и газа на длительное время закрыли регион от солнечного света, и он надолго погрузился в ночь. Из-за природного явления наступила вулканическая зима — мировая температура на несколько лет упала примерно на десять градусов, указывает издание.

Катастрофа привела к масштабному вымиранию людей. Когда на Землю вновь вернулось тепло, население насчитывало несколько тысяч человек. До сих пор на планете остались следы страшной катастрофы: на территории Индии, которая находится более чем в двух тысячах километров от вулкана, лежит слой пепла толщиной в несколько метров. Его можно обнаружить и в озере на юге Африки за семь тысяч километров от Суматры.

Из-за подобных внезапных и разрушительных катастроф человечество может превратиться в вымирающий вид, заключает Berlingske. Курсор уже сообщал, что ученые назвали наиболее вероятные причины наступления апокалипсиса. Климатологи из США смоделировали сценарий ядерного апокалипсиса.

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