Названа группа людей, которым езда на велосипеде приносит наибольшую пользу

Ученые из Дании выяснили, какой группе людей рекомендуется ездить на велосипеде, потому что от такой активности они получают максимум пользы.

Физическая активность — основа правильного образа жизни, поэтому каждый день стоит уделять хоть немного времени спорту, пешим прогулкам или езде на велосипеде. Ученые из Дании в ходе исследования выяснили, кому такой транспорт может принести наибольшую пользу.

Об этом сообщает Jamanetwork.

Эксперты проанализировали данные 7,5 тысячи людей с диабетом 2 типа, которые предоставили информацию о своем образе жизни и физической активности. В ходе исследования они выяснили, что у людей, которые регулярно ездили на велосипеде, риск смерти от разных причин снижался на 24% в течение 5-летнего периода по сравнению с теми, кто этого не делал.

Наибольшую пользу от этой физической активности, прежде всего, для снижения сердечно-сосудистых рисков имели те участники, которые катались на велосипеде от 150 до 299 минут в неделю.

Эксперты говорят, что такие результаты исследования свидетельствуют о том, что езда на велосипеде может способствовать здоровой и продолжительной жизни.

«Курсор» писал ранее, что врачи советуют не распыляться на разные упражнения и сосредоточится на аэробике. В этом случае удастся найти правильный баланс, который будет давать достаточную нагрузку на работу сердечной мышцы, и в то же время не перегружать организм.