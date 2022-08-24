Названа группа людей, которым езда на велосипеде приносит наибольшую пользу

Физическая активность — основа правильного образа жизни, поэтому каждый день стоит уделять хоть немного времени спорту, пешим прогулкам или езде на велосипеде. Ученые из Дании в ходе исследования выяснили, кому такой транспорт может принести наибольшую пользу.
Об этом сообщает Jamanetwork.
Эксперты проанализировали данные 7,5 тысячи людей с диабетом 2 типа, которые предоставили информацию о своем образе жизни и физической активности. В ходе исследования они выяснили, что у людей, которые регулярно ездили на велосипеде, риск смерти от разных причин снижался на 24% в течение 5-летнего периода по сравнению с теми, кто этого не делал.
Наибольшую пользу от этой физической активности, прежде всего, для снижения сердечно-сосудистых рисков имели те участники, которые катались на велосипеде от 150 до 299 минут в неделю.
Эксперты говорят, что такие результаты исследования свидетельствуют о том, что езда на велосипеде может способствовать здоровой и продолжительной жизни.
«Курсор» писал ранее, что врачи советуют не распыляться на разные упражнения и сосредоточится на аэробике. В этом случае удастся найти правильный баланс, который будет давать достаточную нагрузку на работу сердечной мышцы, и в то же время не перегружать организм.