Специалисты посоветовали эффективные упражнения для понижения давления

По словам врачей, последствия высокого кровяного давления многочисленны и непредсказуемы. Сердечный приступ, инсульт, слабоумие — это лишь некоторые риски для здоровья, связанные с этим заболеванием. Чтобы снизить их в долгосрочной перспективе, нужно увеличить физическую активность.

Врачи советуют не распыляться на разные упражнения и сосредоточится на аэробике. В этом случае удастся найти правильный баланс, который будет давать достаточную нагрузку на работу сердечной мышцы, и в то же время не перегружать организм.

Среди самых распространенных аэробных упражнений были названы: спортивная ходьба, бег трусцой, танцы, плавание, теннис, а также велопрогулки.

Согласно общепринятым медицинским рекомендациям, каждый взрослый должен уделять внимание физическим нагрузкам не менее 30 минут в день пять раз в неделю.

Умеренная физическая активность будет способствовать нормализации давления, а также будет держать в тонусе организм, что в целом положительно скажется на здоровье человека.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Японские пенсионеры учатся играть в видеоигры, чтобы побороть одиночество.

В Японии уже несколько лет успешно функционирует специальный видеоигровой клуб, предназначенный исключительно для пенсионеров, который помогает им побороть одиночество.

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