Названа причина непреодолимой тяги к сладкому

Если человек чувствует себя одиноким, ему не хватает внимания или он испытывает сильный стресс, то часто эта проблема решается с помощью сладостей.

Желание съесть что-нибудь сладкое может быть вызвано психологическими и физиологическими причинами. В частности, организм может требовать сладкого из-за нехватки серотонина, известного как гормон удовольствия.

Об этом пишет портал NewsYou.info.

Отмечается, что если человек чувствует себя одиноким, ему не хватает внимания или он испытывает сильный стресс, то часто эта проблема решается с помощью сладостей.

«Тяга к сладкому также провоцирует слишком высокий уровень сахара в крови. Чтобы сделать невозможным риск развития диабета, в этом случае необходима консультация врача-эндокринолога», — отмечается в материале.

Как сообщал Курсор, Ирина Бережная, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог, рассказала о том, почему вам хочется чего-то сладкого или соленого.

«Вам может захотеться чего-то сладкого после физических упражнений, после умственных усилий, потому что у вас много глюкозы. Кроме того, часто хочется шоколада, потому что он содержит серотонин, который является гормоном настроения. Здесь нет ничего особенного, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово».

Также Курсор писал о четырех низкокалорийных десертах для похудения. Оказывается, некоторые из сладких угощений низкокалорийны, поэтому вы можете спокойно наслаждаться ими, не чувствуя себя виноватыми.

Кроме того, Курсор информировал о том, что на состояние здоровья влияет множество факторов, и одним из самых важных является питание. Так, в рационе желательно ограничить различные подсластители и сладкое в целом, потому что сахар может стать причиной проблем с выработкой тироксина — гормона, регулирующего энергетический и пластический обмен в организме.