Названа самая вредная часть курицы: медики призвали отказаться от ее употребления

Куриное мясо очень популярно — его любят как последователи здорового образа жизни, так и любители фастфуда. Но не все части курицы одинаково полезны и ценны для здоровья, говорят врачи.

Куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов. В 100 г курятины — всего 110 калорий, поэтому ее можно считать диетическим мясом.

Об этом пишет Главред.

Белое мясо, то есть грудинка, считается самой полезной частью курицы. В ней меньше всего холестерина и жира. Ее включают в меню желающие похудеть и люди, которые ведут здоровый образ жизни.

В самой вредной частью курицы считается куриная кожа, так как в ней нет никаких витаминов, и она содержит высокий уровень холестерина и жира. Еще одна опасность куриной кожи в том, что в ней могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида.

Потому врачи советуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Кроме того, не самая полезная часть курицы — это крылья. Так как по сути они состоят только из кожи и небольшого количества мяса на кости, то в них нет витаминов и полезных элементов. Кроме того, при приготовлении блюда используется больше количество масел, приправ и жиров. Они ускорят процессы старения в организме.

Самая опасная часть курицы — это её внутренние органы. Дело в том, что именно они страдают в первую очередь, если в курицу попадают какие-то паразиты или её пичкают химикатами. Особенно вредными считаются куриные легкие. В них могут быть бактерии — листерии, которые очень трудно убивать с помощью термической обработки.

Курсор также рассказывад про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.