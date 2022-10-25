Названа «здоровая» паста, которая разрушает пищеварительную систему

Тем, кто склонен к вздутию живота и расстройству желудка, лучше не есть эту пасту.

SheFinds.com обратились к зарегистрированным диетологам и другим экспертам в области здравоохранения, чтобы узнать больше об одном виде пасты — пасте из нута — которая хоть и имеет множество преимуществ для здоровья, сильно вредит тем людям, которые часто испытывают вздутие живота.

Паста с нутом и вздутие живота

Макароны из нута, признает доктор Моррисон, «богаты клетчаткой», что отлично подходит для тех, кто нуждается в большем количестве питательных веществ в своем рационе, но может «вызывать вздутие живота у некоторых людей, особенно у людей с СРК (синдром раздраженного кишечника)». Доктор Хейнс соглашается, что макароны из нута могут «потенциально вызывать вздутие живота и расстройство желудка у некоторых людей по нескольким причинам». Она также отмечает, что в ней «больше клетчатки», чем в рафинированных макаронах.

«Когда человек внезапно увеличивает потребление клетчатки, пищеварительному тракту может потребоваться некоторое время, чтобы адаптироваться», — объясняет она. Если у человека вздутие живота по этой причине, говорит она, то нужно уменьшить потребление, пока ему не станет лучше.

«У человека с СРК могут возникнуть трудности с перевариванием определенных волокон и других углеводов в этой пасте, а волокна семейства бобовых/бобовых определенно могут быть триггерами симптомов СРК», — говорит Хайнс.

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