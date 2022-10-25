Диетолог назвала фрукт, который делает живот более плоским

Фрукты являются неотъемлемой частью любой здоровой диеты, но они особенно полезны для тех, кто хочет сбросить несколько килограммов.

От коктейлей до парфе и тарелок с овсянкой — добавление фруктов к вашим блюдам — это отличный способ получить необходимые питательные вещества, такие как клетчатка и витамины, а некоторые даже могут помочь ускорить ваш метаболизм, чтобы вы могли сжигать эти калории быстрее, чем когда-либо.

SheFinds.com поговорили с диетологом Лизой Ричардс, чтобы раскрыть один из лучших фруктов для похудения. Она сказала, что красный апельсин — это один из вариантов, который должен быть в вашем рационе. Узнайте больше об этом невероятном фрукте и о том, как он может помочь вам похудеть, ниже!

Когда вы думаете о полезных для похудения фруктах, вы можете подумать о таких вариантах, как яблоки и ягоды с высоким содержанием клетчатки, грейпфруты или бананы. Но как часто вы задумываетесь о пользе хорошего, сочного красного апельсина? По словам Ричардс, это на самом деле один из лучших фруктов, ускоряющих обмен веществ, и это здорово, потому что у него потрясающий вкус!

Многие из полезных для здоровья свойств красного апельсина связаны с тем, что он содержит большое количество питательных веществ. «Красные апельсины богаты важными питательными веществами, такими как витамин С, витамин А и антиоксиданты», — перечисляет Ричардс. Она объясняет, что эти антиоксиданты полезны для общего состояния здоровья и «известно, что они помогают предотвратить хронические заболевания, такие как рак, болезни сердца и ожирение». Фактически, фрукт получает свой культовый цвет и вкус от соединений, известных как флавоноиды, которые обладают рядом преимуществ, включая защиту от сердечных заболеваний.

Витамин А, в частности, «поддерживает иммунную функцию, необходим для здоровья глаз и может снизить риск акне и некоторых видов рака», отмечает Ричардс. И хотя может показаться, что эти факторы не имеют большого отношения к потере веса, на самом деле они могут сыграть важную роль в вашем прогрессе. «Уменьшение воспаления в организме — это также способ повысить метаболизм», — объясняет она.

Так что, если вам когда-нибудь надоест яблоко, которое вы едите каждый день, или ваши клубнично-банановые коктейли просто больше не помогают, вы знаете, что делать: купите красный апельсин. В сочетании с отличными упражнениями вы будете на пути к плоскому животу!

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, как на несколько дней сохранить заряд батареи на смартфоне.