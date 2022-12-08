Названа зелень, защищающая от болезни Альцгеймера

Не только вкусно, но и полезно.

Исследователи из университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health) рассказали, как с помощью наличия в составе зелени фенхола можно позитивно повлиять на свой организм.

Об этом сообщает Frontiers in Aging Neuroscience.

Известно, что болезнь Альцгеймера является очень тяжелым заболеванием, которое негативно влияет на головной мозг и может спровоцировать патологию. К счастью, благодаря определенному продукту можно защитить свой мозг и снизить риск патологии.

Зелень – один из самых полезных растительных продуктов. В основном ее используют для салатов, но специалисты рекомендуют употреблять этот продукт отдельно и в большом количестве.

Это связано с тем, что в зелени содержится фенхол. Это соединение помогает мозгу защищаться от деменции, в случае заболевания Альцгеймером, потому что фенхол снижает нейротоксичность в клетках мозга.

Этот элемент содержат многие продукты, но в основном зелень. В частности, базилик.

По словам ученых, короткоцепочечные жирные кислоты, метаболиты SCFA, имеют огромное значение для здоровья и работы мозга. Во время прохождения через мозг благодаря этим элементам активируются рецепторы свободных жирных кислот – FFAR2. Эта связь защищает мозг человека от токсического накопления белка бета-амилоида Aβ, образующегося из-за Альцгеймера.

Новое исследование ученых показало, что благодаря фенхолу можно подавить образование этого белка и заставить механизм FFAR2 функционировать более активно. Специалисты подтвердили эту гипотезу и доказали, что благодаря микроэлементу меньше накапливается избыточное количество белка Aβ и, вследствие этого, истребляются состаренные клетки «зомби» – нейоральные клетки, свидетельствующие о патологии вследствие Альцгеймера.

«Наше исследование стало первым, которое продемонстрировало, что стимуляция механизма восприятия FFAR2 этими микробными метаболитами (SCFA) может быть полезной для защиты клеток мозга от токсического накопления белка бета-амилоида (Aβ), связанного с болезнью Альцгеймера», – рассказал исследователь Хариом Ядав.

«Курсор» сообщал, что эксперты назвали новую потенциальную причину болезни Альцгеймера.