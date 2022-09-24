Названо точное время сна, которое может навредить вашему здоровью

Медики советуют всем, кто хочет быть здоровым и бодрым, ежедневно высыпаться. Но, оказывается, слишком длительный сон также может навредить вашему самочувствию и здоровью.

Исследование международной группы ученых доказало, что если вы ложитесь спать после полуночи, вы на самом деле можете навредить своему здоровью.

Об этом пишет Politeka.net.

Исследователи зафиксировали точное время, когда каждую ночь ложились спать 635 пациентов с диабетом 2 типа. Результаты показали, что 25 процентов испытуемых ложились спать в 22:52 в среднем. В то время как 23 процента не спали в среднем до 00:36. Несмотря на незначительное изменение времени сна, исследователи заметили огромную разницу в образе жизни между группами.

Исследователи пришли к выводу, что полуночники с меньшей вероятностью воспользуются утренней возможностью потренироваться. И, следовательно, ведут менее здоровый образ жизни.

Связь между более поздним временем сна и физической активностью очевидна. Ложитесь спать поздно – и у вас меньше шансов быть активным.

Одно исследование показало, что сон даже на 15 минут меньше за ночь может привести к значительному увеличению веса. Это происходит благодаря увеличению количества ночных перекусов и «гормона голода» грелина.

Другие исследования показали, что восемь часов сна могут снизить уровень беспокойства и укрепить вашу иммунную систему.

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