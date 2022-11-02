Названы 10 продуктов, которые помогут улучшить работу мозга

Питание является фундаментальной частью профилактики заболеваний головного мозга. Такие продукты, как брокколи, яйца и голубая рыба, улучшают память и укрепляют психическое здоровье.

Оомега-3 жирные кислоты, витамины B, C и E, а также антиоксиданты, флавоноиды и аминокислоты – вещества, необходимые для слаженной работы мозга. Медики составили список самых полезных продуктов, которые обязательно стоит включить в свой рацион.

Об этом сообщает huercasa.com.

Голубая рыба необходима для улучшения работы мозга. Тунец, скумбрия, сардины, анчоусы или лосось – идеальный выбор для обеда. Она содержит высокое количество омега-3 жирных кислот. Однако важно помнить, что тунец не рекомендуется употреблять ежедневно из-за высокой концентрации тяжелых металлов.

Оливковое масло первого отжима является основным компонентом для правильного функционирования мозга. Кроме того, оно защищает его от когнитивных нарушений и поддерживает нервные связи в хорошем состоянии.

Овес обязательно должен быть в рационе. В дополнение к наличию витамина B1, овес способствует концентрации внимания и умственной деятельности. Также он обладает анксиолитическими свойствами и идеально подходит для борьбы со стрессом.

Брокколи– очень ценный и питательный овощ. В ней много антиоксидантов, которые снабжают организм фолиевой кислотой и улучшают память.

Красные ягоды. Черника, ежевика, смородина и клубника являются источником полифенолов, необходимых для борьбы с окислительным стрессом.

Темный шоколад способствует производству эндорфинов, улучшающих настроение. Кроме того, в нем содержатся витамины группы В, калий, железо, кальций и магний.

Зеленый чай содержит много антиоксидантов и действует против нервозности. Также он обеспечивает организм дофамином, необходимым веществом для мозга, которое помогает расслабиться.

Яйца способны улучшить концентрацию внимания и долговременную память благодаря содержанию холина, который относится к витаминам группы В

Грецкие орехи являются самыми эффективными среди других, если рассматривать их с точки зрения интеллектуальной производительности и памяти.

Куркума улучшает память и стимулирует производство новых клеток мозга. Также было обнаружено, что куркума помогает восстановить его функционирование при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера и инсульт.

Также «Курсор» сообщал, что ученые выдвинули новую теорию о причине появления болезни Альцгеймера.