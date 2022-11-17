Названы 3 полезные для сердца привычки, которые продлевают жизнь

Желание прожить здоровую и долгую жизнь — это одно, но выяснить, как именно это сделать, и внести необходимые изменения — это совсем другая история.

Дэвид Зейтц, доктор медицинских наук, рассказал порталу SheFinds о некоторых наиболее эффективных изменениях, которые вы можете внести, чтобы помочь своему сердцу процветать. Он сказал, что здоровое питание, физические упражнения, ограничение употребления алкоголя и управление стрессом необходимы.

№1. Ешьте здоровую пищу

Доктор Зейтц говорит, что поддержание сбалансированной, питательной диеты — это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для своего сердца. «Это означает употребление большого количества фруктов, овощей, цельного зерна и нежирного белка, а также ограничение обработанных пищевых продуктов, насыщенных жиров и сахара», — объясняет он.

№ 2. Регулярно занимайтесь спортом

Другим чрезвычайно важным аспектом, который следует учитывать, когда речь идет о здоровье сердечно-сосудистой системы, являются физические упражнения. Если вы хотите прожить самую долгую жизнь и сохранить здоровое сердце, крайне важно найти способ вставать и двигаться каждый день. «Всего 30 минут умеренных упражнений каждый день могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, а также помочь вам контролировать свой вес, кровяное давление и уровень холестерина», — говорит Зейтц.

№3 Ограничьте потребление алкоголя

Употребление слишком большого количества алкоголя может привести к ряду проблем со здоровьем, в том числе к проблемам с сердцем. Это не значит, что вы должны полностью бросить пить, но всегда лучше соблюдать умеренность. Как отмечает доктор Зейтц, «умеренное употребление алкоголя может быть частью здорового образа жизни, но употребление слишком большого количества алкоголя может привести к проблемам. Слишком большое количество алкоголя может привести к высокому кровяному давлению, сердечной недостаточности и инсульту».

№ 4. Справляться со стрессом

Хронический стресс может повлиять не только на ваше психическое и эмоциональное здоровье. Как оказалось, доктор Зейтц говорит, что со временем эта проблема может серьезно сказаться на здоровье вашего сердца. По этой причине он говорит нам, что управление стрессом является жизненно важной частью поддержания здорового сердца и долгой жизни. К счастью, есть много способов сделать это, и вы обязательно найдете метод, который вам подойдет. «Упражнения, медитация и времяпровождение с друзьями и семьей могут помочь снизить уровень стресса», — говорит доктор Зейтц.

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