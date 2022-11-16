Эксперты назвали самый правильный завтрак для похудения

Фитнес-тренер ответил на извечный вопрос «что есть, чтобы худеть», и уточнил сколько и когда именно стоит кушать.

Специалист назвал идеальный завтрак для похудения.

Об этом сообщает издание Express.

Сертифицированный фитнес-тренер Аарон Браун назвал три варианта завтраков, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

По словам специалиста, следует плотно и сытно завтракать, потребляя половину суточной нормы калорий. Лучше всего отдать предпочтение молочным продуктам, птице, говядине, белой рыбе и морепродуктам. Тренер подчеркивает, что богатая нежирным белком пища лучше и быстрее утоляет голод не давая переедать.

Также на завтрак можно кушать белковые продукты со здоровыми жирами и клетчаткой: яйца, красную рыбу, фрукты и овощи. Третий вариант еды на утро может состоять из яиц, авокадо, жирной рыбы, шпината, грибов и овощей.

Браун приводит данные исследования, согласно которому потребление большей части пищи утром помогает похудеть. Съедая 50% от суточной нормы калорий на завтрак, 30% — на обед и 20% на ужин участники эксперимента за 12 недель похудели на 9 кг. Те, кто отдавал предпочтение плотно есть в обед, сбросили только 3,5 килограмма.

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