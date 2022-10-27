Названы дешевые продукты для более здоровых и крепких костей

Остеопороз является распространенным и серьезным заболеванием, учитывая, что здоровье костей определяет общее состояние здоровья человека.

Человек со здоровыми костями чувствует себя более энергичным в течение дня. Здоровая диета, богатая белком хорошего качества, кальцием и витамином D, способствует развитию здоровых костей и предотвращает остеопороз, серьезную проблему общественного здравоохранения.

Об этом пишет медпортал HealthShots.

Вот 4 продукта для более здоровых и крепких костей:

1. Продукты, богатые кальцием

Исследования всегда показывали положительную связь между потреблением кальция и костной массой, а диета с низким содержанием кальция приводила к более высокой частоте переломов.

Молочные продукты являются лучшими источниками кальция, такие как йогурт, творог, молоко, сыр и т. д. Другие источники включают зеленые листовые овощи (амарант, шпинат, листья голени, пекинская капуста, брокколи и т. д.), соевые продукты или рыба.

2. Продукты, богатые витамином D

Этот витамин необходим для усвоения кальция, основным источником которого является солнечный свет.

Пищевыми источниками этого витамина являются яичный желток, жирная рыба (лосось, форель, скумбрия и тунец), сыр, субпродукты, а также обогащенные продукты, такие как молоко, апельсиновый сок, маргарин и злаки.

3. Источники белка хорошего качества

Исследования показали корреляцию между низким потреблением белка и более высокими показателями переломов.

Белок увеличивает минеральную плотность костей. Наличие орехов и семян, молочных продуктов, бобовых, мяса, рыбы, яиц и соевых продуктов помогает добавить в рацион высококачественный белок.

4. Фрукты и овощи

Согласно исследованиям, более высокое потребление фруктов и овощей вызывает увеличение костной массы из-за присутствующих в них микроэлементов, таких как витамин С, витамин К, магний, калий и каротиноиды. Они также снижают вероятность переломов.

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