Названы 7 напитков, которые разрушают зубы

Портал Health Shots рассказал о некоторых напитках, которые крайне вредны для ваших зубов, и о том, почему вам следует их избегать.
1. Кислые и сладкие напитки
Чрезмерное потребление сахара и кислоты может растворить эмаль, поэтому лучше их избегать.
2. Диетическая газировка
Диетические газированные напитки могут содержать нулевое количество сахара и меньше калорий, но они все равно кислые и могут разрушить вашу эмаль.
3. Фруктовые соки
Натуральные фруктовые соки могут быть источником необходимых витаминов и питательных веществ для вашего организма. Однако высокий уровень кислоты в них может нанести вред здоровью ваших зубов. Таким образом, вы можете избегать соков на основе цитрусовых, таких как апельсиновый, грейпфрутовый, лимонный и лаймовый, поскольку они наиболее кислые.
4. Спортивные и энергетические напитки
Спортивные и энергетические напитки, как правило, содержат почти столько же сахара, сколько газированные напитки.
5. Чай или кофе
Чрезмерное употребление чая и кофе может со временем ослабить эмаль.
6. Алкоголь
Алкоголь следует употреблять в умеренных количествах по многим причинам. Это вредно для всего вашего тела, включая рот. Поскольку они часто бывают кислыми и содержат большое количество сахара, алкоголь имеет тенденцию разрушать эмаль и усугублять проблемы с зубами.
7. Бутилированная вода
Большинство бутилированной воды имеет кислый pH, который может повредить эмаль зубов.
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