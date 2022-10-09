Названы 7 напитков, которые разрушают зубы

Есть несколько напитков, которые нравятся большинству людей, но в конечном итоге они ослабляют наши зубы или эмаль.

Портал Health Shots рассказал о некоторых напитках, которые крайне вредны для ваших зубов, и о том, почему вам следует их избегать.

1. Кислые и сладкие напитки

Чрезмерное потребление сахара и кислоты может растворить эмаль, поэтому лучше их избегать.

2. Диетическая газировка

Диетические газированные напитки могут содержать нулевое количество сахара и меньше калорий, но они все равно кислые и могут разрушить вашу эмаль.

3. Фруктовые соки

Натуральные фруктовые соки могут быть источником необходимых витаминов и питательных веществ для вашего организма. Однако высокий уровень кислоты в них может нанести вред здоровью ваших зубов. Таким образом, вы можете избегать соков на основе цитрусовых, таких как апельсиновый, грейпфрутовый, лимонный и лаймовый, поскольку они наиболее кислые.

4. Спортивные и энергетические напитки

Спортивные и энергетические напитки, как правило, содержат почти столько же сахара, сколько газированные напитки.

5. Чай или кофе

Чрезмерное употребление чая и кофе может со временем ослабить эмаль.

6. Алкоголь

Алкоголь следует употреблять в умеренных количествах по многим причинам. Это вредно для всего вашего тела, включая рот. Поскольку они часто бывают кислыми и содержат большое количество сахара, алкоголь имеет тенденцию разрушать эмаль и усугублять проблемы с зубами.

7. Бутилированная вода

Большинство бутилированной воды имеет кислый pH, который может повредить эмаль зубов.

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