Названы четыре утренние привычки, которые приближают смерть

По мнению экспертов, некоторые утренние привычки повышают вероятность развития хронических заболеваний, которые могут привести к сокращению продолжительности жизни.

Специалисты рассказали, чего не стоит делать по утрам, чтобы избежать более ранней смерти.

Об этом пишет mk.

Пропуск завтрака

Пропуск завтрака может сказаться на весе. Одно из исследований показало, что его участники, которые полноценно завтракали, сжигали почти вдвое больше калорий в течение дня. Кроме того, участники эксперимента сообщали о более низком уровне глюкозы в крови.

Употребление бекона

Согласно одному из исследований, употребление лишь одного кусочка бекона в день (25 граммов) увеличивает вероятность колоректального рака на 20 процентов.

Кофе перед едой

Британские ученые обнаружили, что употребление черного кофе перед завтраком может повлиять на уровень глюкозы в крови. Поэтому бодрящий напиток рекомендуется пить после приема пищи.

Употребление сока

Исследователи выяснили, что увеличение потребления фруктовых соков и сладких напитков повышает риск диабета на 16 процентов. Вместо этого ученые советуют заменить сок обычными фруктами с большим содержанием клетчатки.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

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