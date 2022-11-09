Названы домашние средства, которые помогут осветлить шрамы от угрей и прыщей

Если вас беспокоят шрамы от угревой сыпи, попробуйте эти 5 домашних средств, рекомендованных экспертами.

Названы лучшие натуральные средства, которые могут помочь уменьшить шрамы от угревой сыпи.

Ими для медпортала HealthShots поделился доктор Блосс Кочхар.

1. Кокосовое масло может помочь уменьшить следы от прыщей

Кокосовое масло — находка для заживления шрамов от угревой сыпи. Согласно обзору, опубликованному в журнале Canadian Medical Association Journal, кокосовое масло может осветлить шрамы на коже — все благодаря наличию антибактериальных, антиоксидантных и противогрибковых свойств наряду с витамином Е.

2. Куркума

Добавьте куркуму в свой уход за кожей для достижения наилучших результатов. Антиоксиданты и противовоспалительные свойства куркумы помогают осветлить кожу и уменьшить шрамы и прыщи.

Сделайте пасту из щепотки куркумы, столовой ложки сухого молока, двух столовых ложек меда и чайной ложки лимонного сока. Нанесите смесь на лицо и оставьте, пока она не высохнет. Ополосните лицо после и увидите разницу.

3. Используйте масло чайного дерева

Благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам масло чайного дерева является предпочтительным маслом для лечения акне. Это эфирное масло способствует здоровью кожи, успокаивая и леча различные кожные заболевания, в том числе сводя к минимуму появление шрамов.

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