Названы фрукты, способные за месяц возобновить нормальную работу печени

Ожирение печени зачастую связано с избыточной массой тела. Многие люди не чувствуют симптомов или проблем со здоровьем.

Избыточный вес и ожирение – самый большой риск развития этого заболевания. Другие факторы: потеря веса с помощью вредной диеты, хирургия желудка и кишечные заболевания.

Об этом пишет zerkalo.

Есть, естественно, много фруктов, которые могут быть лекарствами при различных заболеваниях, но люди о них не знают. Иногда мы едим, пьем сок, и мы никогда не понимаем, насколько эффективны эти фрукты для лечения каких-либо заболеваний.

Плоды тамаринда являются наиболее существенными способами для того, чтобы избавиться от жира из печени. Не только плоды, но и листья, и настойка из коры могут излечить любую проблему печени. Тамаринд способствует пищеварению, содержит волокна и кислоты, которые защищают печень, снижают уровень холестерина, помогают сжигать жир.

РЕЦЕПТ. Возьмите две горсти лущеного тамаринда и положите в литр воды, хорошо перемешайте. Вы можете пить этого сок каждый день, каждый раз, когда вы хотите пить. Можно подсластить медом по вкусу.

При инфузии: 25 листьев тамаринда тщательно помыть и поставить варить, залив литром воды. После этого нужно положить листья и дать им отдохнуть в течение получаса. Если Вы хотите, можете подсластить медом или коричневым сахаром по вкусу, хотя желательно пить несладкий.

Также можете добавить немного корицы и принимать этот настой два раза в день: утром и вечером и Ваша печень будет благодарна.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.