Названы худшие жареные продукты, вызывающие воспаление и разрушающие метаболизм

Нельзя отрицать, что жареная пища вкусна. Тем не менее, нельзя отрицать, что это одни из худших продуктов, которые вы можете есть, если пытаетесь похудеть.

Несмотря на то, что ваши любимые жареные закуски вкусны и перед ними трудно устоять, они обычно содержат вредные для здоровья ингредиенты, такие как трансжиры и обработанные углеводы, не говоря уже о поразительном количестве пустых калорий.

Чтобы узнать о некоторых из худших жареных продуктов, которые могут привести к воспалению и увеличению веса, SheFinds.com поговорили с экспертами Кэтрин Джервасио и Лизой Ричардс.

Картофель фри быстрого приготовления

Неудивительно, что вкусный соленый картофель фри из вашего любимого фаст-фуда вреден для здоровья. Хотя они могут удовлетворить ваши вкусовые рецепторы, Джервасио предупреждает, что эта популярная жареная еда может нанести серьезный ущерб вашему телу, и ее особенно следует избегать, если вы пытаетесь похудеть. «Мало того, что [картофель фри] содержит много жира, это продукты с пустыми калориями, что означает, что они не содержат существенных питательных веществ, они только дают калории, которые не будут полезны для контроля веса и здоровья в целом», — предупреждает она.

Короче говоря, этот пункт меню содержит тонну калорий, не обеспечивая достаточного количества питательных веществ или насыщения, что не только означает, что они могут со временем разрушить ваш метаболизм, но также и то, что вы, скорее всего, снова проголодаетесь и съедите больше позже в течение дня.

Палочки из моцареллы

Итак, картофель фри определенно запрещен, но есть еще одна жареная еда, которая может быть еще хуже для вас. Ричардс говорит, что всегда популярные сырные палочки из моцареллы — это еще одна закуска, которой следует избегать любой ценой, если вы заботитесь о своем здоровье. Сочетание жареных углеводов и сыра — кошмар для здоровья. «Эта закуска — одна из худших для вашего метаболизма, потому что она содержит значительное количество калорий и жира, а также ингредиенты, вызывающие воспаление», — предупреждает она.

В дополнение ко всем этим молочным продуктам и углеводам глютен является еще одним главным виновником, присутствующим в этой коварно вкусной еде. Ричардс отмечает, что глютен «вызывает воспаление и может привести к вздутию живота и увеличению веса» у многих людей, что может помешать вашим усилиям по снижению веса. В целом, Ричардс заключает, что любая жареная пища «просто не нужна, и ее можно избежать». Вместо этого придерживайтесь здоровых закусок, которые заставят ваше тело чувствовать себя (и выглядеть!) прекрасно.

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