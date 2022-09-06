Названы лекарства, снижающие аппетит

Эксперты рассказали о препаратах для снижения аппетита, которые назначают людям с ожирением в случае неэффективности диеты.

Эти лекарства на самом деле существуют и их эффективность доказана наукой. Однако, специалисты не советуют их использовать и рекомендуют для похудения уделять время спорту и наладить рацион.

Об этом сообщает Mayo Clinic.

Первым препаратом назвали лираглутид, который продают по рецепту в виде инъекций. Он используется как часть лечения диабета второго типа и ожирения. Это лекарство влияет на полипептидный инкретиновый гормон, отвечающий за чувство сытости. В своем роде он обманом запускает синтезирование, благодаря чему человек думает, что только что поел.

Следующим идет налтрексон, взаимодействующий с гипоталамусом – частью мозга, которая, среди всего прочего, отвечает за аппетит. Препарат блокирует работу опиоидных рецепторов, снижает чувство боли и аппетит, благодаря чему человек начинает чувствовать себя лучше. Однако, его прием связан с побочными эффектами и может привести к лихорадке, зуду, дискомфорту при мочеиспускании и депрессии.

Также эксперты рассказали о комбинирующихся препаратах под названиями фентермин и топирамат. Они уменьшают аппетит и понижают вес, но также могут вызывать привыкание. Среди других побочных эффектов сообщается о судорогах, суицидальных мыслях, перепадах настроения и запорах.

Врачи отмечают, что невозможно избавиться от лишнего веса, принимая только указанные лекарства. Прежде всего нужно изменить образ жизни, ибо в случае одного лишь приема препаратов после отказа от них ожирение может вернуться. Согласно статистике, в среднем человек, сочетающий рецептурные средства для подавления аппетита, правильный рацион и физические упражнения, в течение 12 месяцев теряет от 3 до 9% своего первоначального веса.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Израиле в таблетках и порошке для похудения обнаружили наркотик.