Названы лучшие города мира

Тель-Авив в отдельном рейтинге «самых веселых городов мира» занял второе место, пропустив после себя только американский Чикаго.

Ежегодно публикуемый рейтинг основан на оценке качества жизни в городах по всему миру.

Рейтинг составляют эксперты для журнала Time Out.

В этом году в первую десятку лучших городов мира вошли Эдинбург, Чикаго, Медельин, Глазго, Амстердам, Прага, Марракеш, Берлин, Монреаль и Копенгаген. Что касается Тель-Авива, то в главном рейтинге он занял 31 место.

Однако в рейтинге самых веселых городов Тель-Авив занял второе место за новые концепты, очевидно, развлечений после пандемии коронавируса.

«Некоторые лучшие вещи в этом городе бесплатные — например, сеансы йоги у бассейна «Гордон» на берегу моря, ночные автобусы в шабат, открытые одноколки летом», — написали эксперты.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль стремится импортировать пшеницу из Казахстана. Министр туризма Константин (Йоэль) Развозов возглавит политическую делегацию в Казахстане, чтобы обсудить возможность импорта пшеницы и муки в Израиль. Развозов также является председателем Межправительственного комитета по экономике между Израилем и Казахстаном.

Кроме того, наш сайт писал, что тарифы на электроэнергию в Израиле резко вырастут в августе.

Еще напомним, что школьные принадлежности в Израиле подорожали.