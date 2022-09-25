Названы напитки, которые помогут справиться с головной болью

Если мигрень не носит постоянный и острый характер, можно попытаться справиться с ней приятными напитками, а не таблетками.

Немецкие врачи рассказали о том, какие напитки помогут снизить интенсивность хронических головных болей. Есть несколько ингредиентов, которые в составе напитков буквально творят чудеса.

Кайенский перец. Он обладает болеутоляющими свойствами, снижает уровень субстанции P, являющейся химическим веществом, переносящим болевые сообщения в мозг. Для того чтобы получить максимальный эффект, заварите четверть чайной ложки кайенского перца в горячей воде, а затем выпейте.

Мятный чай. Расстройства желудка являются одними из распространенных симптомов приступов мигрени, а чай с мятой известен своей способностью положительно воздействовать именно на желудок. Кроме того, мятное масло при нанесении на лоб может помочь уменьшить уровень боли при мигрени.

Теплая вода с лимоном. Во время приступов мигрени наша пищеварительная система ощутимо замедляет свою работу. Вода с лимоном богата витамином С, она поможет очистить наш организм и разогнать пищеварительную систему. Для борьбы с болями при мигрени употребляйте тёплую воду с лимоном, в которую также можно добавлять мед.

Имбирный чай. Имбирь может эффективно лечить мигрень и тяжёлые головные боли, как показало исследование американских ученых. Для этого имбирь необходимо тонко нарезать и положить в чашку с горячей водой. Этот напиток будет более действенным, если вы также добавите в него лимонный сок и мед.

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