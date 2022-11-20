Названы основные способы снизить риск заболевания остеопорозом

Остеопороз — это серьезное заболевание, но вы можете принять определенные меры, чтобы снизить риск заболеть им и уменьшить шансы стать жертвой переломов.

По данным Intentional Osteoporosis Foundation , во всем мире каждая третья женщина и каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет и старше страдают от остеопоротического перелома.

Доктор Г. В. Редди, старший консультант по ортопедии, замене суставов и артроскопии, больницы Манипал, Виджаявада в Индии, назвала порталу HealthShots симптомы остеопороза, которые говорят о начале заболевания. Тогда без промедления обратитесь к врачу, — предлагает доктор Редди.

Боль в спине является наиболее распространенным симптомом. Обычно это вызвано коллапсом позвонка.

Переломы в прошлом часто могут приводить к остеопорозу, так как кости слабые и для их заживления требуется больше времени.

Правильная осанка всегда играет важную роль в здоровом позвоночнике и остальных костях.

Кости, которые легко ломаются, легко повреждаются, что является основной причиной остеопороза.

Остеопороз — это серьезное заболевание, но вы можете принять определенные меры, чтобы снизить риск заболеть им и уменьшить шансы стать жертвой переломов.

Вот что предлагает д-р Гаурав Ратор, директор отделения ортопедии и замены суставов больницы Джайпи (Нойда) для защиты и укрепления ваших костей:

Избавьтесь от вредных привычек, таких как чрезмерное употребление алкоголя, курение и употребление нездоровой пищи

Получайте ежедневную дозу витамина D и кальция, необходимую вашим костям

Вы должны попытаться получить все необходимые питательные вещества, которые вам требуются, через свой рацион

Занимайтесь регулярными упражнениями с отягощениями

Проконсультируйтесь с врачом относительно здоровья костей и необходимости обследования на плотность костей

При необходимости используйте лекарства от остеопороза

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