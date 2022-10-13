Названы полезные продукты, которые могут повысить давление, риск инфаркта или инсульта

Особенно внимательными должны быть пожилые люди, поскольку их иммунная система может быть ослаблена из-за хронических заболеваний или приема лекарств.

Некоторые продукты, которые считаются здоровыми, могут увеличить риск таких патологий, как сердечный приступ или инсульт.

Об этом пишет ukrhealth.net.

С какими полезными продуктами специалисты советуют быть осторожными?

Сырые ростки. Ряд продуктов, похожих на ростки, часто хвалят за их пользу для здоровья, но сырые ростки также могут представлять угрозу для здоровья пожилых людей и всех, у кого ослаблена иммунная система – об этом информирует медицинский ресурс DailyMail. Такие продукты могут содержать бактерии, вызывающие инфекции, способные стать роковыми для этих категорий лиц.

Крахмалистые овощи. Несмотря на высокое содержание полезных питательных веществ, людям с диабетом 2 типа есть крахмалистые овощи следует строго по минимуму, картофель, горох, кукуруза могут способствовать повышению уровня сахара в крови – прежде всего, в обработанном или приготовленном виде.

Соленые продукты. Ряд продуктов может показаться здоровым, но на самом деле они содержат большое количество натрия. К примеру, в них входят ферментированные продукты, готовые супы, хлеб, консервированные овощи. Тем временем высокое содержание соли в рационе провоцирует целый ряд рисков для здоровья, включая более высокое кровяное давление и склонность к инфаркту.

Людям старше 51 года врачи советуют не употреблять более 2300 мг натрия в день. Для людей, принадлежащих к группе высокого риска, его предельная дневная численность –1500 мг.

Грейпфрутовый сок. Он может повлиять на то, как будут работать принятые лекарства. Взаимодействие грейпфрутового сока с лекарством вполне может вызвать проблемы.

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