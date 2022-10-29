Названы полезные виды хлеба, которые должны быть в рационе

Многие люди ошибочно считают, что из-за хлеба возникает лишний вес. На самом же деле вес увеличивается исключительно из-за того, что мы потребляем калорий больше, чем тратим.

Конечно, набрать лишний вес на хлебе и булочках куда проще, чем на фруктах из-за высокой калорийности таких продуктов. Но умеренное потребление хлеба пойдет только на пользу, уверяют врачи и не рекомендуют полностью отказываться от хлебобулочных изделий.

Об этом пишет Страна здоровья.

Рекомендуется отказаться от хлеба, для которого используют белую пшеничную муку высшего сорта. Такой продукт насыщен быстроусвояемыми углеводами и его употребление повышает содержание сахара в крови. Кроме того, организм начинает очень быстро усваивать калории и следствием постоянного присутствия в меню белых батонов, булочек и лавашей может стать прибавка в весе, быстрое ожирение живота, бедер.

А вот употребление ржаного или цельнозернового хлеба может снизить риски развития воспалительных процессов в организме и способствует похудению, говорят эксперты.

При употреблении ржаного или цельнозернового хлеба усвоение углеводов происходит медленнее, что продолжает чувство сытости. Для здоровья умеренное употребление такого хлеба очень полезно, особенно, если к нему добавляют различные злаки или семена. Таким образом, с хлебом организм будет получать витамины группы В и микроэлементы калия, магния, селена.

Помимо прочего, такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, профилактике диабета, атеросклероза и раннего старения.

Ранее Курсор писал, что эксперты перечислили продукты, в составе которых много цинка, а значит их употребление может усилить защиту иммунитета.