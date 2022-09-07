Названы популярные продукты, которые вредят здоровью глаз и могут привести к потере зрения

Продукты, которые мы употребляем довольно часто, могут привести к потере зрения, свидетельствуют результаты исследования из университета в Баффало.

Ученые выяснили, что именно является основной причиной ухудшения зрения у пожилых людей. Они также установили, что специфическая диета существенно сказывается на работе глаз.

Об этом пишет telegraf.

По данным исследования, участники эксперимента, употреблявшие пищу с высоким содержанием жареного, рафинированных зерен и молочных продуктов с высоким содержанием жира, имели в три раза больше шансов развития различных заболеваний, которые повреждают сетчатку глаза. Такие продукты негативно влияли на центральное зрение человека, установили они.

По словам доктора Брайана Вахлера, употребление простых углеводов, содержащихся в белом хлебе и макаронных изделиях, было связано с неспособностью четко видеть детали.

Врач подчеркнул, что эти типы углеводов усваиваются слишком быстро, что приводит к скачку уровня сахара в крови, это и является основной причиной потери зрения у пожилых людей. Чтобы избежать риска для зрения, доктор Вахлер посоветовал заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми продуктами.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.

Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.