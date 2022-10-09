Названы привычки, указывающие на проблемы с психикой

У человека есть безвредная черта личности или привычка, немного странная — например плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток.

Повторяющиеся мысли и привычные действия в поведении человека могут быть признаками обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Это заболевание может привести к отрицательным последствиям.

Такое мнение высказал психолог Евгений Фомин, сообщает портал EuroMD.

По словам медика, при ОКР беспокоят навязчивые идеи и компульсивные поступки. Они повторяются и создают ритуалы в поведении человека. Врач отметил, что такие привычки на первый взгляд могут выглядеть невинно, хоть и являются признаками психического расстройства.

“Как правило, ОКР начинается с того, что у человека действительно есть безвредная черта личности или привычка, немного странная — например плевать через левое плечо или не наступать на стыки уличных плиток. Или человек что-то делает немного чаще, возможно, моет руки или проверяет, закрыта ли дверь, выключен ли газ или утюг, хотя помнит, что закрыл и выключил. Человек может пытаться не делать что-то, что большинство людей считает совершенно невинным. На этапе заболевания это жить не мешает, это кажется просто странной изюминкой человека”, – говорит Фомин.

Он отмечает, что ОКР прогрессирует, помимо прочего, из-за повышенной тревожности. Стрессовые моменты также сильно усугубляют это состояние. Они наводят на навязчивые мысли и побуждения. В какой-то момент привычные ритуалы становятся проблемой и даже могут помешать в социализации.

Как сообщал Курсор, простой анализ крови может предсказать шизофрению и психотические приступы.

Также Курсор писал о том, что когда человек заводит детей, он передает им не только свои гены, но и свои привычки и свой опыт, а также память собственных клеток.