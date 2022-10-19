Названы продукты, которые диетологи не рекомендуют есть на ужин

Ужинать желательно не позднее, чем за 3 часа до сна, при этом выбирая легкие и полезные продукты.

Во время ужина нужно отказаться от жирной пищи, колбасных изделий, выпечки и сладостей, говорят специалисты. Дело в том, что мясо (свинина, говядина) переваривается по четыре-пять часов. Тяжелая еда не даст возможности организму отдохнуть за ночь.

Об этом пишет newsyou.info.

Перед сном не стоит есть калорийные продукты, содержащие мало пищевых волокон: булочки, сладости, предупреждают диетологи. Это не только лишние килограммы, но еще и потенциальные проблемы с желудком или печенью.

Если вы худеете, врач не рекомендует ужинать крупами, так как в них содержится крахмал, а он только затрудняет процесс снижения веса, как и макароны, и картофель. Если вес в норме, можно все это не убирать из рациона.

Нужно исключить из вечернего рациона соленья, маринованные овощи, которые стимулируют аппетит и задерживают воду в организме.

Что же выбрать на ужин? Медики рекомендуют есть растительную пищу, мясо птицы, морепродукты, сыры, творог. Необходимо, чтобы ужин был легким, но при этом содержал достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов, но они обязательно должны вписываться в суточную калорийность. Если перед сном сильно захочется есть, можно выпить немного кефира.

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