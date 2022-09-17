Названы продукты, которые могут вызвать психологические проблемы

Врачи и диетологи всего мира давно предупреждают о пагубных последствиях регулярного употребления продуктов с высокой степенью переработки.

Продукты с высокой степенью обработки вкусны и быстро готовятся. К сожалению, в них содержатся вредные для нашего организма вещества, направленные на искусственное улучшение вкуса и запаха, а также на максимальное продление срока годности. Кроме того, эти виды пищи практически не имеют питательной ценности и дают нам значительное количество пустых калорий. Диета, богатая продуктами с высокой степенью переработки, в т.ч. колбасы, газированные напитки, готовые блюда, некоторые хлебобулочные изделия, консервы, чипсы или порошкообразные соусы могут способствовать развитию заболеваний печени, серьезных кардиологических проблем, сахарного диабета 2 типа и рака.

По мнению американских ученых, такой способ питания влияет и на наше психическое состояние. Эксперты Атлантического университета Флориды провели исследование, которое было опубликовано в журнале Public Health Nutrition.

Исследователи проанализировали медицинские данные 10 000 взрослых в США, чтобы более внимательно изучить взаимосвязь между ежедневным рационом и психическим здоровьем потребителей. После завершения эксперимента было отмечено, что участники, которые потребляли больше обработанных пищевых продуктов, чаще страдали от перепадов настроения, недомогания и большей нервозности, чем те, кто придерживался более здоровой диеты.

Как подчеркнул один из авторов исследования, доктор Эрик Хехт, пища с высокой степенью переработки богата солью, сахаром, насыщенными жирными кислотами, а также содержит ничтожное количество ценного белка, клетчатки, минералов, витаминов и фитовеществ. Исследователи сослались на данные, собранные Национальным институтом психического здоровья, и пришли к выводу, что каждый пятый взрослый американец страдает психическим расстройством.

«Результаты исследования предоставляют дополнительную важную информацию перед лицом растущего количества доказательств того, что пища с высокой степенью обработки неблагоприятно влияет на психическое здоровье. Необходимо провести аналитическое, эпидемиологическое исследование, чтобы проверить многие гипотезы, возникшие на основании этих удивительных данных», — сказал проф. Чарльз Х. Хеннекенс.

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