Названы продукты, которые мы привыкли хранить в холодильнике, хотя так делать нельзя

Не вся еда сохраняет свежесть дольше при низких температурах. Некоторые продукты в холодильнике могут испортиться быстрее.

Многие уверены, что холодильник продлевает жизнь любой еде. Однако это не совсем так. Эксперты составили список продуктов, которые не стоит подвергать воздействию низких температур.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Арбуз лучше сохраняет свой вкус при комнатной температуре. Однако если вы его уже надрезали, то без холодильника всё же не обойтись.

При низких температурах бананы будут медленнее дозревать и быстрее гнить.

Персики, абрикосы и нектарины лучше сохраняют свой вкус и аромат при комнатной температуре. Яблоки могут очень долго храниться на вашем кухонном столе. Класть их в холодильник совсем необязательно.

Картофель нужно хранить в прохладе, но не в холодильнике. Там он станет сладким, рыхлым и потемнеет.

Лук лучше хранить в прохладном и сухом месте. А вот повышенная влажность в холодильнике может привести к образованию плесени.

Чеснок тоже «не любит» низких температур. Но в надрезанном виде его можно хранить в холодильнике пару недель.

Мед очень сложно испортить, поэтому его можно хранить при комнатной температуре сколько угодно. А вот в холодильнике он кристаллизуется и становится комковатым.

Холод может притупить вкус помидоров и сделать их текстуру мучнистой, поэтому лучше хранить их на полке. Когда они начинают созревать, можно положить их в холодильник, но ненадолго.

Соусы с уксусом (например, кетчуп) не подвержены воздействию бактерий и плесени. Их можно хранить вместе со специями.

Шоколадно-ореховые пасты теряют вкусовые свойства при низких температурах.

Оливковое масло при низких температурах приобретает комковатую текстуру. Лучше хранить его в столешнице.

Ранее Курсор сообщал пять способов снизить сахар в крови естественным образом.