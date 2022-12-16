Названы продукты, повышающие риск преждевременной смерти

Кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты укорачивают жизнь человека, уверены специалисты.

Продукты с высокой степенью обработки связаны с повышенным риском смерти, выяснила научная группа из Франции.

Об этом сообщает портал LiveScience.

К такой пище относятся кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, различные снеки, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Все они состоят из нескольких ингредиентов и проходят множество стадий промышленной обработки. Такие продукты содержат много сахара, соли, жиров и масел, а также ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы.

C 2009-го по 2017 год ученые следили за рационом более 44,5 тысячи пациентов старше 45 лет. Учитывались вес, рост, степень физической активности, образ жизни, уровень образования и другие социодемографические характеристики участников.

Согласно результатам исследования, около 30 процентов дневного рациона добровольцев составляла пища с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение потребления ультраобработанных продуктов всего на десять процентов повышает риск преждевременной смерти сразу на 14 процентов.

Отмечается, что указанные продукты чаще всего потребляли люди с низким уровнем дохода, образования, физической активности и высоким индексом массы тела.

Ранее «Курсрп» рассказывал про продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.